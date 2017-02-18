Меркель: ЕС необходимо улучшить отношения с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Евросоюзу необходимо улучшить отношения с Россией, несмотря на разногласия.

«Нам необходимы более хорошие отношения с Россией», – сказала Меркель. По ее словам, у России и ЕС есть общие интересы и сферы, в которых они могут сотрудничать. В частности, речь идет о борьбе с терроризмом.

Меркель констатировала, что сейчас отношения с Россией не очень хорошие, несмотря на то, что холодная война уже давно завершилась. «Отношения с Россией не такие, какими они должны быть», – сказала она.

В то же время Меркель отметила, что роль НАТО в контексте европейской безопасности выросла после присоединения Россией Крыма. «Аннексия Россией Крыма сделала критически важной роль НАТО для европейской безопасности», – заявила канцлер Германии.