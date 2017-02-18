Истребители F-15 были подняты для перехвата самолета над резиденцией Трампа

Два истребителя F-15 были подняты с авиабазы в Хомстеде для перехвата самолета, который пролетал недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщает телеканал FoxNews.

Причиной для тревоги послужило то, что самолет не отвечал на запросы с земли. Отмечается, что целью перехвата было установление связи с бортом. Истребителям F-15 удалось установить контакт с самолетом.

В командовании Воздушно-космической обороны Северной Америки отметили, что истребители летели на сверхзвуковой скорости, издавая сильный шум, что очень напугало местных жителей.

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