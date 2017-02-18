Лавров заявил об отсутствии альтернативы минским договоренностям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Киев начать выполнять минские договоренности.

«Главное – урегулирование нигде не может быть достигнуто военным путем, это касается в полной мере и внутриукраинского конфликта. Выполнению минского комплекса мер через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском нет альтернативы», – заявил Лавров.

Он добавил, что прогресс в ситуации с безопасностью на Донбассе не должен быть самоцелью, необходимо полностью выполнить минские соглашения. «Прогресс в сфере безопасности не может быть самоцелью. Целью нашей общей является полное выполнение минских договоренностей», – сказал министр.

Ранее вице-президент США Майк Пенс, выступая на конференции, заявил, что ответственность за выполнение минских договоренностей лежит на России.