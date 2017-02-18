Россия не снимет контрсанкции с ЕС до выполнения минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Москва не снимет с Евросоюза ответные санкции до полного выполнения минских договоренностей.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», – сказал Лавров.

Ранее министр заявил об отсутствии альтернативы минским соглашениям. При этом Лавров отметил, что главной целью должно стать не просто улучшение ситуации в Донбассе, а полное выполнение минских договоренностей.