В Мюнхене начались переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки»

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности началась встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция).

В переговорах принимают участие Сергей Лавров от России, Зигмар Габриэль от Германии, Жан-Марк Эро от Франции и Павел Климкин от Украины. Ожидается, что министры обсудят очередное обострение в Донбассе и выполнение минских соглашений.

Это первая встреча с начала года, прошлые переговоры министров иностранных дел в «нормандском формате» прошли в ноябре 2016 г.