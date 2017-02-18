В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд

При выезде с вокзала Левена в Бельгии пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщают местные СМИ. «Поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок, выезжая с вокзала в Левене», – заявил представитель бельгийской железнодорожной компании SNCB.

В результате инцидента пострадали около 20 человек. По некоторым данным, один человек погиб. Местные власти не подтвердили информацию о жертве.

Движение поездов близ Левена приостановлено. О причинах произошедшего пока не сообщается, правоохранительные органы начали расследование инцидента.