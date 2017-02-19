В подмосковных Мытищах горит строительный рынок

В Мытищах горит ангар по адресу Осташковское шоссе, вл. 1б, сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 15.37 мск.

Пожар вспыхнул в торговой зоне. По этому адресу расположена Мытищинская ярмарка, рядом несколько крупных гипермаркетов и парковка. По данным «Интерфакса», горит склад с линолеумом на территории строительного рынка.

В 15.47 был объявлен повышенный ранг тушения пожара. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 4000 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, на складе никого не было.

Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания или нарушения техники пожарной безопасности внутри помещения.

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 79 человек, в том числе от МЧС России – 40 человек и 11 единиц техники.