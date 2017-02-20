Арестован гендиректор хоккейного клуба «Адмирал»

Ленинский районный суд Владивостока арестовал гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Арест произведен на два месяца по ходатайству следственных органов. Спокойнов помещен в СИЗО.

По каким обвинениям проходит гендиректор «Адмирала» в пресс-службе СУ СКР по Приморью не пояснили. Источник агентства в правоохранительных органах региона заявил, что Спокойнов является фигурантом по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами. В конце 2016 г. в рамках этого же дела были арестованы жена Спокойнова - гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова и глава союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин.

17 февраля Ленинский районный суд Владивостока продлили им срок содержания под стражей на четыре месяца. Подробностей дела следственные органы не сообщают.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Свиридова является гендиректором ООО «Телерадиокомпания «Новая волна», а также возглавляет ООО «Время радио» (изготовление рекламы для радиостанций) и является 100% владельцем агентства недвижимости ООО «Корд-компани».