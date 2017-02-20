Трамп разъяснил собственные слова о проблемах Швеции

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его слова о том, что случилось в минувшую пятницу в Швеции, относились к сюжету, который он увидел на канале Fox News о проблеме мигрантов в этой стране. Он написал это в Twitter в воскресенье после того, как шведское правительство и общественность выразили недоумение в связи с тем, что он упомянул некое событие, о котором больше никто не знал. Стокгольм даже попросил у Госдепартамента США разъяснений.

В субботу 18 февраля во Флориде Трамп, выступая в защиту своих предложений по ужесточению правил въезда в США, предложил сравнить, что происходит в странах, которые принимают мигрантов. «Вы посмотрите, что творится в Германии. Посмотрите, что случилось вчера вечером в Швеции. Швеции! Кто бы мог в такое поверить? Швеция принимает [мигрантов] в больших количествах, у них сейчас такие проблемы, какие они себе и представить не могли. Посмотрите, что творится в Брюсселе, посмотрите, что творится во всем мире», - заявил он (цитата по USA Today).

В соцсетях и блогосфере люди начали удивляться, поскольку в новостях ни о каких недавних событиях, связанных с мигрантами, не сообщалось. Aftonbladet собрала все инциденты пятницы и не обнаружила ничего серьезнее, чем попытки самоподжога, гибели в результате несчастного случая на рабочем месте, предупреждения о возможном сходе лавины и погоня полиции за пьяным водителем в Стокгольме. Утром в воскресенье посольство Швеции обратилось в Госдепартамент за разъяснениями, так как ни в Министерстве иностранных дел этой страны, ни в полиции не знали ни о каких недавних террористических инцидентах, сообщает USA Today со ссылкой на Dagens Nyheter. «Мы хотим все просянить», - заявила Reuters представитель МИД Швеции Катарина Аксельссон. «Швеция? Теракт? Да что он курит?», - недипломатично написал в Twitter бывший руководитель этого министерства и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Судя по всему, источником заявления Трампа стал пятничный сюжет Fox News о преступлениях, которые в Швеции, предположительно, совершают мигранты, сообщает Reuters, но в нем ничего не говорилось о конкретных событиях пятницы. «Президент в субботу упоминал репортаж, который увидел накануне, - объяснила представитель Белого дома Сара Сандерс. - Он говорил о росте преступности и о недавних инцидентах вообще, а не о каком-то конкретном событии».

Посольство Швеции в США затем скопировало твит Трампа с разъяснениями и добавило, что собирается проинформировать администрацию США о политике Швеции в отношении приема и интеграции мигрантов. По официальной статистике, с 2005 г. преступность в стране снижается, несмотря на приток сотен и тысяч мигрантов из таких стран, как Сирия и Ирак, сообщает Reuters. Еще в субботу министр иностранных дел Швеции Марго Валльстром, не упоминая Трампа, выложила в Twitter фрагмент собственного выступления, где она говорит, что демократия и дипломатия «требуют от нас уважения к науке, фактам и СМИ».