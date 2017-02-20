Медведев ввел ответственность руководителей органов власти за финансовый контроль в ведомствах

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел личную ответственность руководителей федеральных ведомств за организацию и проведение внутреннего финансового контроля и финансового аудита в подведомственном органе власти. Это прописано в постановлении о поправках в регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти. Подготовил поправки Минфин в соответствии с реализацией госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Уточнение персональной ответственности руководителей ведомств «направлено на включение системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в качестве составной части внутренней организации федеральных органов исполнительной власти», говорится в пресс-релизе правительства.