Россия и Катар подпишут соглашение в сфере ВТС

Россия и Катар в скором времени подпишут соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), сообщил посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью ТАСС.

«На заключительной стадии согласования находится соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое расширит сотрудничество в этом направлении и закрепит достигнутые договоренности о поставках вооружений. Ожидается, что после доработки некоторых моментов в документе в скором времени он будет подписан во время планируемого визита в Доху Сергея Шойгу в ближайшие месяцы», – заявил он.

Холов рассказал, что разговоры о наращивании двустороннего сотрудничества в военной области получили развитие, когда бывший глава Катара Халед аль-Атыйя стал министром обороны. По его словам, катарские партнеры проявляют интерес к российским достижениям в области военной техники.

В интервью посол также заявил, что в скором времени Россия и Катар планируют упростить визовый режим для граждан двух стран.