Украина отказалась от услуг российской компании, занимавшейся гильзотекой

МВД Украины больше не работает с российской компанией, которая обеспечивала работу компьютерной базы данных по идентификации гильз, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы, к счастью, отказались от услуг российской компании, которая вела нам гильзотеку. Мы не могли себе позволить, чтобы Россия продолжала обслуживать нас в сложившейся ситуации. Мы сейчас вместе с иностранцами сделаем новую гильзотеку по всему оружию для полного контроля», – сказал он.

По его словам, на руках у украинцев сейчас находится около миллиона единиц оружия.