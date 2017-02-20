Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в битве под Сталинградом

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 г. 75-летием этого исторического события постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования», – говорится в тексте указа. Путин также назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина главой оргкомитета по подготовке и проведению празднования.

Правительству поручено за месяц утвердить состав организационного комитета, разработать совместно с Российским организационным комитетом «Победа» и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.