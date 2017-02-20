Глава Пентагона: США находятся в Ираке не ради нефти

ВС США находятся в Ираке не для того, чтобы захватить чью-то нефть, заявил глава Пентагона Джим Мэттис. Он прибыл в Багдад с неожиданным визитом, его спросили, является ли угроза захвата нефтяных месторождений в Ираке одной из тем повестки этого визита. Как передает Reuters, он отверг такую возможность. «Думаю, что все американцы, что здесь собрались, как правило, всегда платили за газ и за нефть, и уверен, что мы продолжим это делать и в будущем», – добавил Мэттис.

Глава Пентагона намерен в Ираке получить из первых рук информацию о боевых действиях против «Исламского государства» (запрещено в России) и операции по взятию Мосула, которую проводят поддерживаемые Вашингтоном правительственные силы.

В январе президент США Дональд Трамп заявил в ЦРУ, что американцам следовало бы сохранить контроль за иракской нефтью, но добавил, что, возможно, у спецслужб будет на это еще один шанс.

Reuters отмечает, что это очередной пример расхождения позиций президента и его министра обороны. Ранее Трамп признавал, что Мэттис не согласен с его мнением о пользе пыток при допросах. Совсем недавно, после того как Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ за трансляцию «фейковых новостей» и назвал некоторые масс-медиа врагами народа, Мэттис отметил, что у него нет проблем с журналистами.