Бизнес проверят по особым чек-листам – правительство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных чек-листов, которыми будут руководствоваться инспекторы надзорных органов при плановых проверках предприятий. Документ опубликован на сайте правительства.

Чек-листы - это списки контрольных вопросов, ответы на которые позволят однозначно понять, соблюдаются ли на объекте обязательные требования. «Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на официальных сайтах органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети интернет», - говорится в постановлении правительства. Таким образом, предприниматели смогут до прихода инспектора проверить соблюдение требований на своем объекте и своевременно устранить нарушения.

Внедрение чек-листов предусмотрено дорожной картой по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, ответственный за реализацию - министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

По словам Абызова, с 2018 г. чек-листы будут обязательными при всех надзорных проверках. Формы проверочных листов должны утверждать контрольно-надзорные органы федерального, регионального и муниципального уровня. В чек-листе помимо прочего должен быть указан учетный номер проверки, по которому можно будет найти информацию о ней в едином реестре проверок.

«Чек-листы будут включать в себя набор требований, касающихся повышенного уровня риска и потенциального ущерба, которые должны проверяться в первую очередь. Из тысячи существующих требований предстоит выделить те, которые обеспечивают защиту от существенных рисков. Именно на проверке этих требований и должны будут сконцентрироваться инспекторы», - пояснил Абызов.

Результативной при этом будет считаться и та проверка, в ходе которой никаких нарушений не выявлено. «Таким образом, мы в корне меняем подход, при котором каждая проверка обязательно должна заканчиваться актом и выявлением нарушения», - подчеркнул министр.