В Литве собираются приостановить показ российского телеканала «ТВ Центр»

В Литве могут приостановить показ российского телеканала «ТВ Центр». На данный момент такую возможность рассматривает подведомственная парламенту комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей.

«Комиссия в среду планирует обсудить, какие меры могут быть приняты в отношении канала "ТВ Центр", в программе которого тенденциозно освещались январские события 1991 г.», - сказала заведующая отделом регулирующей инстанции Бируте Кершене.

Комиссия имеет претензии к телеканалу из-за информационной программы «В центре событий» от 27 января 2016 г. По словам Кершене, в эфире «возможно, разжигались рознь и ненависть». «Содержание программы мы дополнительно попросили оценить независимых экспертов», - сказала она.