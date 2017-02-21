Две трети россиян не считают митинги эффективным способом решения проблем – «Левада»

Две трети россиян (67%) считают демонстрации и акции протеста неэффективным методом воздействия на политику властей, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». Таким образом, показатель вырос на 7 п. п. с прошлого года, тогда он составлял 60%.

В эффективности митингов уверен каждый пятый (20% против 31% в 2016 г.), следует из опроса, проведенного 20–23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

16% россиян считают, что скорее всего могут добиться решения своих проблем, обратившись в судебные органы (в 2015 г. об этом говорили 22%). Каждый десятый считает, что для решения своих проблем нужно обратиться в средства массовой информации или в органы исполнительной власти (по 11%) или поддерживать на выборах определенные политические силы (9% против 14% в 2015 г.).

Еще 7% предлагают решать проблемы через активное участие в общественной деятельности, через участие в протестных акциях – 4%. При этом 27% считают, что у россиян сейчас нет действенного метода для решения своих проблем (17% в 2015 г.).

54% респондентов заявили, что не поддерживают прошедшие в ряде городов России в конце 2011 г. – начале 2012 г. массовые акции протеста («За честные выборы», «Марш миллионов»), а 26% – поддерживают. Затруднились ответить 20% россиян.

По мнению 35% респондентов, эти протесты «не имели серьезного влияния на жизнь России», а лидеры оппозиции «показали свою неспособность выдвинуть идеи/программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества "снизу" (18%).

В то же время по 8% опрошенных считают, что в результате этих акций «люди почувствовали солидарность разных социальных слоев», «протестующие получили поддержку широких слоев населения России», «власть испугалась, но обещаний не выполнила, реформы оказались имитацией и началось "закручивание гаек". Каждый четвертый (24%) затруднился назвать последствия акций 2011–2012 гг.