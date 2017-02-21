Правительство выделило 10,3 млрд рублей субсидий 21 университету

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил 10,3 млрд руб. 21 российскому вузу ради повышения их конкурентоспособности в мире. Документ от 17 февраля 21 февраля опубликован на сайте правительства. Средства выделяются из федерального бюджета этого года через подпрограмму «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

Средства выделяются ради того, чтобы к 2020 г. не менее пяти российских университетов вошли в первую сотню мирового рейтинга ведущих мировых вузов, как предполагает один из майских указов президента Владимира Путина. Господдержка отобранным по конкурсу вузам оказывается с 2013 г. Решение о выплате субсидий принимает Минобрнауки по рекомендациям совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В 2013 г. 8,7 млрд руб. субсидий получили 15 вузов, в 2014 г. 10,15 млрд руб. – 15 вузов, в 2015 г. 10,14 млрд руб. – 14 вузов, напоминает пресс-служба правительства.

На основе рекомендаций совета в 2016 г. были выделены три группы ведущих университетов, по семь в каждой, все они получили господдержку. Объем субсидий составил 900 млн руб., 511 млн руб., 150 млн руб. для каждого университета соответствующей группы, всего господдержка в прошлом году составила 10,927 млрд руб.

В 2017 г. вузы, которые получат субсидии, также разделены на три группы. Субсидии Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики составят по 849,2 млн руб. каждому.

Госпомощь Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету им. И. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету им. академика С. П. Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету им. Б. Н. Ельцина составят по 482,2 млн руб.

Субсидии Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н. И. Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету) составят по 141,5 млн руб.