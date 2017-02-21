Росимущество покидает замруководителя ведомства, курировавший «малую приватизацию»

Росимущество на текущей неделе может покинуть заместитель главы ведомства Иван Аксенов, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

«Пока неизвестно», – добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос, кто займет освободившееся кресло.

В подчинении Аксенова в Росимуществе находились три управления: управление реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, управление организации оценки федерального имущества и управление инвестиционных отношений.

Аксенов во времена предыдущего руководителя Росимущества Ольги Дергуновой традиционно курировал так называемую малую приватизацию (небольших компаний, ФГУПов). Приватизацией крупнейших организаций занималось отдельное управление, находящееся в прямом подчинении руководителя ведомства.