Жена Ильхама Алиева стала первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Ариф гызы Алиеву первым вице-президентом страны. Это сообщает агентство Trend. Он представил ее на заседании совета безопасности Азербайджана 21 февраля.

Должности вице-президента в системе госуправления были введены после того, как это граждане страны одобрили на референдуме в сентябре. Тогда же они проголосовали за увеличение президентского срока с пяти до семи лет и за снижение возрастного ценза для кандидатов в депутаты и в президенты.