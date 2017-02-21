Песков оставил на совести Киева блокировку заявления о Чуркине в СБ ООН

Решение заблокировать заявление в память о постоянном представителе России при ООН Виталии Чуркине в СБ ООН не столь важно на фоне потери, понесенной российской дипломатией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Бог им судья», – прокомментировал Песков новость о том, что Украина заблокировала заявление председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Чуркину.

Песков назвал смерть Чуркина трагическим событием и добавил, что вчера Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу Министерства иностранных дел России.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия, в Нью-Йорке. По данным The New York Post, у дипломата возникли «проблемы с сердцем». Чуркин был постпредом России в ООН беспрецедентно долго – 10 лет. Там он прославился жестким стилем выступлений, особенно во время российско-грузинского конфликта 2008 г. в Южной Осетии, и недавно – в ходе обсуждений ситуации в Сирии.