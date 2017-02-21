Добивший раненого террориста израильский солдат получил тюремный срок

Военный суд Яффы приговорил военнослужащего ЦАХАЛа Эльора Азарию к 18 месяцам тюрьмы за то, что он застрелил раненого палестинца, который напал на военных на блокпосту. Как сообщает Jerusalem Post, он также разжалован из сержантов в рядовые. Защита намерена оспаривать приговор, а также требовать, чтобы был учтен срок предварительного ареста, который Азария отбыл до суда. Обвинение настаивает, чтобы осужденный начал отбывать наказание с 26 февраля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выражал готовность помиловать Азарию.

24 марта 2015 г. Абдель Фатах аль-Шариф напал в Хевроне на израильских военнослужащих и ранил одного из них. Напавший был ранен ответным огнем. Азария выстрелил в лежавшего на земле аль-Шарифа до прибытия скорой помощи. В суде он говорил, что действовал из соображений самообороны, так как опасался, что раненый палестинец может напасть на него с ножом или подорвать пояс смертника, если вдруг у него такой был. Представитель обвинения Надав Вайсман потребовал для подсудимого сурового приговора, поскольку тот не признал, что убил палестинца по ошибке и не выразил раскаяния. Смягчающим обстоятельством он назвал то, что Азария действовал после нападения и был в стрессе. Также он учел безупречную характеристику сержанта. Судья, в свою очередь, назвал смягчающим обстоятельствам то, что у Азарии не было четких инструкций, как действовать в такой ситуации.

В январе суд признал Азарию виновным.

Суд над сержантом вызвал широкий общественный резонанс в Израиле. Одни одобряли его действия, другие называли их неприемлемлемыми и говорили, что намеренное убийство не должно оставаться безнаказанным.