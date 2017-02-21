В Барселоне полиция устроила погоню за угонщиком на грузовике с газовыми баллонами

В Барселоне полиция задержала водителя грузовика с газовыми баллонами, который ехал по встречной полосе по направлению к центру города, сообщает The Local со ссылкой на AFP. Представитель полиции провинции заявил, что задержанный оказался гражданином Швеции. Грузовик он угнал. Неясно, была ли это попытка теракта или просто угон.

На месте задержания корреспондент AFP видел не менее шести машин полиции, валяющиеся на дороге баллоны с бутаном и много полицейских.

Местные СМИ сообщали, что полиции пришлось открыть огонь, чтобы грузовик остановился. Очевидец Мирейя Руис рассказала AFP, что водитель на крики окружающих отвечал оскорбительными жестами и смеялся. Daily Mail со ссылкой на местные СМИ сообщила, что за время погони грузовик успел протаранить несколько автомобилей. По ее данным, задержанный - 33-летний гражданин Швеции Йоаким Робин Берггрен.