Австрийский суд дал возможность для экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции, отказавшей в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, передает «Интерфакс». «Суд удовлетворил жалобу прокуратуры на экстрадицию Фирташа в США, приняв, таким образом, решение, отличное от суда первой инстанции», - объявил судья в ходе заседания во вторник днем.

В то же время он уточнил, что "федеральный министр юстиции принимает окончательное решение об экстрадиции".

Судья в качестве основного обоснования такого решения указал на соглашение об экстрадиции между Австрией и США, а также аналогичный договор на уровне Евросоюза. В качестве дополнительного аргумента он указал на важность борьбы с коррупцией.

В то же время судья подчеркнул, что решение об экстрадиции не является признанием того, что обвиняемый - преступник, и подчеркнул необходимость формальной проверки запроса. По его словам, США предъявили достаточно документов, чтобы сделать вывод об обоснованности подозрений.

Сам Фирташ после судебного заседания заявил о том, что будет оспаривать решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции в США.

«Один - один, будем бороться», - передает ТАСС слова Фирташа.

В США Фирташ обвиняется в даче взятки в Индии с целью получения лицензии на разработку месторождения титановых руд. Его задержали в Вене в марте 2014 г., но выпустили под залог в 125 млн евро, внесенный российским предпринимателем Василием Анисимовым.

В предыдущем суде об экстрадиции Фирташ заявил, что считает дело сфабрикованным, а причины запроса США о выдаче – политическими. По словам бизнесмена, первый запрос на его экстрадицию поступил в ноябре 2013 г., но был отозван, после того как тогдашний президент Украины Виктор Янукович пообещал помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд подписать соглашение об ассоциации с ЕС, отпустить экс-премьера Юлию Тимошенко на лечение и дать американской компании Chevron права на разработку газовых месторождений в Харьковской области. Фирташ также сообщил, что участвовал в подготовке соглашений между Януковичем и оппозицией после кровавых столкновений в Киеве в феврале 2014 г., и предположил, что именно с подачи Тимошенко майдан не согласился с этими договоренностями. Поскольку Фирташ поддерживал Виталия Кличко, а США делали ставку на Тимошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, это и стало причиной его ареста в 2014 г., полагает бизнесмен.