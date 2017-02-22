Украина настаивает на лишении России права вето в СБ ООН по конфликту на Донбассе

ООН необходима реформа, которая позволит исключить злоупотребления правом вето со стороны постоянных членов Совета безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе дебатов на площадке всемирной организации. «Совет безопасности должен быть способным давать действенный ответ на кровавые конфликты независимо от возможного присутствия стороны конфликта за столом как постоянного члена Совбеза», - приводит его слова радио «Свобода». Климкин предложил ввести четкие процедуры для соблюдения статьи устава ООН о том, что «сторона конфликта должна воздерживаться от голосования».

Глава украинского МИДа настаивает, что причиной многих конфликтов в Европе стали действия «одного государства» и если его агрессия «не будет сдержана, каждый замороженный конфликт превратиться в горячий, а государство-агрессор будет создавать новые угрозы и вызовы в стабильных точках». В своем выступлении Климкин говорил о России. «Имея серьезную ответственность сохранять мир и безопасность, это государство – Россия – нарушает положения документов, разработанных как краеугольные камни мира – это Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия», - сказал он.

Россия дважды применяла право вето по украинским вопросам. В 2014 г. она заблокировала принятие резолюции о нелегитимности референдума о вхождения Крыма в состав России. Годом позже Москва высказалась против резолюции о созыве международного трибунала по крушению малазийского Boeing над Донбассом.

В феврале Украина председательствует в СБ ООН.