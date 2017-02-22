Минобороны отказалось от идеи замены старых «тушек» на SSJ – «Коммерсантъ»

Ближнемагистральные SSJ не станут базой для обновления пассажирского авиапарка Минобороны. Как заявил «Коммерсанту» замминистра по вооружениям Юрий Борисов, устаревшие ТУ-154 и ТУ-134 заменят на ТУ-214 и АН-148. В конце января 2017 г. министр обороны Сергей Шойгу поручал рассмотреть возможность их вывода из эксплуатации наряду с Ил-62М. Поводом стала трагедия Ту-154Б-2 над Черным морем. Тогда же собеседники издания не исключали возможности закупки ближнемагистральных SSJ-100 для нужд ведомства.

Отказ Минобороны источник в ведомстве объяснил «низким расположением двигателей», из-за чего посадка на военные аэродромы может представлять угрозу. «Возможно, вернемся к рассмотрению варианта по мере приведения наших аэродромов в надлежащее состояние», — сказал он. Другой собеседник не исключил, что это решение может быть связано с обслуживанием самолетов.

Новый заказ позволит загрузить казанское КАПО им. Горбунова (филиал «Туполева») до начала работы по стратегическому бомбардировщику Ту-160М2. Источник отмечает, что работа в Казани гарантирована до 2020 г.

Производство Ан-148 планировалось прекратить в Воронеже в ВАСО с 2018 г., но теперь находящийся в сложном положении завод может получить заказы на несколько лет вперед. В 2013-2016 гг. он передал военным девять Ан-148-100Е.