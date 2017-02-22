В 26 регионах России прошли внезапные проверки подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях, дислоцированных на территории 26 субъектов России, прошли внезапные проверки боевой готовности подразделений антитеррора, сообщает штаб Западного военного округа (ЗВО).

«В тренировках них приняли участие свыше 4000 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц боевой техники», - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО.

Отмечается, что «сводные подразделения противодействия терроризму отрабатывали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны». Тренировки прошли «в преддверии Дня защитника Отечества», говорится в пресс-релизе.

«Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности от попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами до захвата зданий и заложников в военных гарнизонах», - сообщает штаб округа.

Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.