Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса

Экс-президент Украины Виктор Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса, если нынешнее руководство Украины не выполнит минские соглашения. Как сообщает «Интерфакс», это говорится в открытом послании бывшего президента лидерам Польши, Франции и Германии, руководителям общественных организаций, президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу. Также он предложил включить в «нормандский формат» переговоров об урегулировании на Украине «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса». 11 мая 2014 г. в перешедших под контроль сепаратистов районах Донецкой и Луганской областей прошел референдум о самоопределении самопровозглашенных народных республик.

Экс-президент «знает настроения людей на Украине» и уверен, что большинство подержат любые шаги по мирному урегулированию, цитирует ТАСС. «Лишь малая часть радикалов наслаждается тем, что льется кровь. Я думаю, власть все равно будет вынуждена поставить их на место, в противном случае они ее сметут», - рассуждает он.

Прокомментировал Янукович и недавно начавшуюся блокаду железнодорожных перевозок угля из Донбасса. По его мнению, любая блокада региона не будет идти на пользу всей стране и все больше будет отталкивать от Киева жителей Донбасса. Если же власти нужен этот регион, то необходимо начать с ним переговоры, считает он. «Без участия стороны конфликта, без участия в переговорах представителей Донбасса решить проблему будет очень трудно», - отметил он. Он настаивает на поиске компромисса, хотя «так просто все забыть не получится», но другого пути нет.

Янукович также подтвердил, что поддерживает территориальную целостность Украины. «Я категорически против, чтобы Донбасс выходил из состава Украины, необходимо сохранить территориальную целостность страны. Но для этого надо создать все условия мирного сосуществования, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена войной, вернуть жителей, которых выгнали с родной земли. Люди об этом мечтают, верят, что вернутся на родную землю», - заявил он.