Янукович: Я не просил Россию вводить войска на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович не просил Россию вводить войска на Украину. Как передает ТАСС, он заявил это в интервью группе российских и украинских журналистов по случаю трехлетия государственного переворота на Украине. Показания о том, что Янукович в марте 2014 г. просил президента Владимира Путина ввести войска на Украину, недавно дал украинской Генпрокуратуре уже бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Весной 2014 г. наличие такой просьбы подтверждал постпред России в ООН Виталий Чуркин.

22 февраля 2017 г. Янукович заявил, что никакого письма президенту России на этот счет не было. «Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - цитирует его ТАСС. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить и сделать это в рамках своих полномочий». Главной целью он тогда считал «остановить банды нелегалов (незаконных вооруженных формирований - прим. ТАСС), которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». «Вот это была моя цель. Она, может быть, эмоциональная, но я искал способы защиты для людей», - заключил Янукович.

Януковичу в ноябре 2016 г. украинское следствие предъявило обвинение в госизмене и в пособничестве властям России «в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны». Он заявил, что готов ответить на все вопросы следователя и защищать себя в суде, не покидая России. «Известно, где я живу. Но предложение приехать мне в Киев что означает? Это игра со мной. Есть другие способы, пожалуйста. Пусть приедут следователи (в Россию), – сказал он. - Как я могу приехать на Украину. Чтобы порадовать их? Я им не доставил удовольствия меня убить в тот период времени, а сейчас это просто фарс».

По его мнению, сейчас уголовное дело в его отношении пытаются «сфальсифицировать, в том числе с участием некоторых бывших российских политиков, я бы сказал – клоунов».