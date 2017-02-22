Янукович обратился к Трампу в связи с событиями евромайдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович попросил президента США Дональда Трампа дать юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время событий «евромайдана» трехлетней давности. Как передает ТАСС, в связи с годовщиной этих событий он дал интервью группе российских и украинских журналистов, во время которого сообщил, что направил обращения лидерам ФРГ, Франции, Польши, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента, а также письма президентам России и США.

Главной причиной трагических событий в Киеве он назвал «желание любой ценой захватить власть на Украине». По его словам, «люди, которые совершили государственный переворот, применили для этого все способы, известные уже по прежним проектам цветных революций и арабской весны». «Но это был уже украинский проект», - добавил он.

Все это происходило «при большой поддержке западных стран и США», «сегодня мы знаем, что это щедро финансировалось, оплачивалось различными международными фондами», заявил Янукович. По его данным, США продолжили поддерживать украинских радикалов, совершивших госпереворот, и в период разворачивающихся событий в Донбассе. Он напомнил, что указ тогдашнего и. о. президента страны Александра Турчинова о силовой операции в Донбассе «открыл начало гражданской войне». Занимавший тогда должность посла США на Украине Джеффри Пайетт поддержал действия властей, которые применили против мирного населения востока Украины тяжелую технику, авиацию, в Донбасс были направлены незаконные вооруженные формирования, т. н. добровольческие батальоны националистов, которые открыто издевались над местным населением и мародерствовали, утверждает экс-президент. «Они хотели показать, что другой точки зрения нет», - отметил он.

Во время евромайдана сам Янукович, по его словам, пошел на уступки и фактически выполнил все требования оппозиции. Однако, подчеркнул он, «манипуляции и технологии, которые применялись в то время, и манипуляции общественным мнением проводились на очень высоком профессиональном уровне».