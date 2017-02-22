В МИД России удивлены утечками информации о смерти Чуркина в СМИ

Американская сторона должна выполнять обязательства и доводить информацию о причинах смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина исключительно по официальным источникам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Именно для того, чтобы не допустить распространения, а у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены очередные вбросы относительно экспертизы, именно для того, чтобы не допустить спекуляций, мы и обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам», - указала Захарова.

Дипломат напомнила, у Чуркина «есть семья и близкие родственники, которые не заслужили того, чтобы через желтую прессу, через непонятные сайты узнавать такие вещи». Она отметила, что подобные утечки в СМИ «мягко говоря, не украшают американскую сторону».

Ранее Associated Press сообщило, что судмедэксперты, проводившие аутопсию скончавшегося российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, настаивают на дополнительной экспертизе для установления причины его смерти. Как отмечает агентство, служба судмедэкспертов несет ответственность за расследование смертей, которые происходят в результате насильственных действий, несчастных случаев, самоубийств или кажутся необычными. В подобных случаях обычно проводится токсикологическая экспертиза и другие скриннинги, которые могут занять недели. В большинстве смертельных случаев, расследованных службой, не выявлено ничего подозрительного.

64-летний Виталий Чуркин возглавлял российскую миссию при ООН с 2006 г. 20 февраля, находясь в своем офисе, он почувствовал себя плохо. Дипломат был доставлен в Пресвитерианский госпиталь, где позже скончался. По данным The New York Post, у Чуркина возникли «проблемы с сердцем».