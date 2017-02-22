Песков: Кремль пока не сформировал позицию по повышению НДФЛ

В Кремле пока не сформирована позиция относительно повышения ставки НДФЛ, которое предлагают провести в правительстве.

«Нет, сейчас пока позиция не сформирована, тем более что идет экспертная проработка, сопоставляются разные точки зрения, просчитываются разные варианты, - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - После того как они работу сделают, будет формироваться позиция».

«Ведомостям» стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Они в целом сводятся к повышению налоговой нагрузки на население при снижении нагрузки на работодателей. Так, в Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Зато ставка страховых взносов может снизиться с 30% до 21%.