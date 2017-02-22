Шойгу: В Сирии удалось остановить гражданскую войну

Российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа», - сказал Шойгу, выступая в Госдуме.

По словам министра, в 2017 г. удалось освободить от боевиков 1780 кв. км сирийской территории и 53 населенных пункта. «Российская авиация совершила 1760 вылетов, нанесено 5682 удара по инфраструктуре террористов. При этом ликвидированы 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 3119 боевиков, в том числе 26 полевых командиров», - сказал министр.

Шойгу сообщил, что в Сирии российские военные опробовали 162 образца нового модернизированного оружия. Он отметил, что десять образцов показали неудовлетворительные результаты. «Какие-то из них, более того, несли опасность и угрозу тем, кто его применял», - сказал Шойгу.