Петербургские депутаты разрешили себе не согласовывать встречи с избирателями в гайд-парках

Петербургское заксобрание уточнило законопроект, который обязывал местных депутатов согласовывать встречи с избирателями в форме митингов. Как сообщает «Интерфакс», изменения в закон поддержали 39 депутатов, обсуждения их не было, законопроект был принят в целом. До голосования спикер собрания Вячеслав Макаров напомнил, что обсуждение поправок на этой стадии не предусмотрено регламентом, а лидер фракции «Единой России» Александр Тетердинко заявил, что полностью поддерживает уточнения, предложенные губернатором Георгием Полтавченко.

Заксобрание приняло законопроект об обязательном согласовании уличных встреч депутатов с избирателями после того, как в такой форме в городе прошли несколько акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Однако губернатор не стал подписывать документ и вернул его депутатам, предложив поправки: разрешить проводить без согласования встречи с избирателями, если на них придет до 100 человек и если их будут проводить в местах, которое определит правительство города. Он предложил прописать в законе перечень таких мест.

За новую редакцию законопроекта проголосовали 38 депутатов, против – 10, пишет «Фонтанка.ру».