98% прироста населения России обеспечила миграция – Росстат

Население России за 2016 г. увеличилось на 267 300 человек и на 1 января 2017 г. составило 146,8 млн человек, сообщил в среду Росстат. Миграционный прирост (262 000 человек за 2016 г. против 246 000 человек в 2015 г.) составил 98% от общего прироста населения.

Прирост населения незначительно снизился по сравнению с 2015 г. (277 400 человек).

Число родившихся в России в 2016 г. снизилось до 1,893 млн с 1,944 млн человек за 2015 г. Число умерших сократилось до 1,888 млн человек с 1,911 млн человек в 2015 г. Таким образом, за 2016 г. зафиксирована естественная прибыль населения на 5400 человек против естественной прибыли в 32 700 человек в 2015 г.