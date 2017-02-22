Дочь Сергея Лаврова: Мне по жизни мало кто помогал

Дочь Сергея Лаврова Екатерина Винокурова рассказала журналу Marie-Claire, что около 10 лет живет, работает и воспитывает детей в России. Сейчас она работает в компании Smart Art, которая занимается продвижением работ нескольких русских художников. По ее словам, по жизни ей «мало кто помогал».

«Я никогда не скрывала, кто мой отец, - отметила Винокурова. - Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно, что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было то образование, которое мне дали». По ее словам, ее всегда учили рассчитывать на свои силы и самой достигать поставленных целей.

17 лет дочь дипломата прожила в Америке, пока ее отец был полпредом России в ООН. Она училась в Колумбийском университете политологии, затем еще год - в Лондонской школе экономики. В Россию она вернулась в возрасте 23 лет. В Москве она сначала год проработала в пресс-службе нефтегазовой компании, потом три года - в московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison, еще шесть лет - в российском представительстве Christie’s, где она дошла до должности директора и сейчас является почетным председателем.

Сейчас компания Винокуровой Smart Art, по ее словам, является посредником между художниками и коллекционерами, цель проекта - повысить узнаваемость недооцененных современных художников, в том числе через образовательные программы. Сейчас компания работает с девятью художниками: это Сергей Сапожников, Александра Паперно, Алексей Булдаков, Анастасия Потемкина, Александр Повзнер, Дарья Иренчеева, Александра Галкина, Светлана Шуваева, Арсений Жиляев. «Мы объясняем коллекционерам значимость произведения, рассказываем о ценообразовании и помогаем приобрести. В Москве порядка 15–20 хороших галерей, которые продают работы молодых авторов, но, чтобы их становилось больше, нужно больше коллекционеров. Наша задача – способствовать формированию рынка современного искусства путем популяризации молодых художников», - объяснила она. Финансовый успех проекта ей важен, но главное - чтобы через 10-15 лет продвигаемые ею художники заняли «почетные места в музейных коллекциях, в собраниях крупных фондов и в домах важных коллекционеров».