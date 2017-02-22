Шойгу выступил против бесконечной милитаризации страны, но за патриотическое воспитание

Министр обороны Сергей Шойгу хорошо относится к созданию юнармейских движений, но считает, что начальная военная подготовка должна быть факультативной. Это сообщает «Интерфакс». «Мы не должны милитаризировать страну бесконечно. Мы должны заниматься патриотическим воспитанием», - сказал министр на «правительственном часе» в Госдуме.

Про юнармейские отряды он сказал, что они созданы «в каждой школе, которую заканчивало руководство вооруженных сил», во всех 85 субъектах Федерации. «Все командующие, главкомы ведут кураторство за вот этими классами. Представьте себе, появится 450 классов, и каждый депутат будет за этим смотреть. Я вас к этому призываю и хотел бы, чтобы вы этим занялись, а мы готовы помочь», - сказал Шойгу депутатам.

В сентябре 2016 г. Шойгу опроверг планы милитаризации молодежи с помощью молодежно-патриотического движения «Юнармия». «Говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так», - говорил он тогда. При этом, по словам министра, военным не нравится, «что временами делают в отдельных субъектах с молодыми людьми, и то, что показывают на экранах телевизоров», поэтому ведомство поставило перед собой «ряд задач». По его словам, поддержанное президентом создание движения «Юнармия» - это «знаковое событие для нас, и не будем скрывать, оно носит долгосрочный, очень важный характер». Предполагается, что юнармейское движение, созданное по инициативе Минобороны и поддержанное президентом России, объединит все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан; ДОСААФ даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на своей базе.