Володин пожелал депутатам перевести зарплаты на карты «Мир»

Руководство Госдумы решило перевести свои депутатские зарплаты на карту «Мир» и предлагает рядовым депутатам последовать этому примеру, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду.

«Мы провели консультации со всеми заместителями председателя Госдумы, представляющими разные фракции, и принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги, представляющие фракции за столом президиума, переводят свои зарплатные счета на карту "Мир", что желаем и вам», - обратился спикер к депутатам. Володин уточнил, что аппарат Госдумы может предложить рядовым депутатам тоже воспользоваться картой «Мир» для перечисления зарплат.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки с 2018 г. использовать для перевода зарплат бюджетникам только национальные платежные инструменты - в частности, карты «Мир».

Согласно законопроекту все граждане с 1 января 2018 г. должны получать все бюджетные платежи исключительно на карту «Мир». Банки - участники НСПК не позднее 1 апреля 2017 г. должны будут обеспечить прием карты «Мир» своими клиентами - организациями и индивидуальными предпринимателями, с которыми у банка заключен договор эквайринга. ЦБ предложит поправки: с 1 июля 2017 г. выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 г. - переводить на «Мир» действующих бюджетников, кроме пенсионеров. Для пенсионеров предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир», этот процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 г.