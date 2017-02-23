Гутерреш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать в организации «новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря». Сейчас в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности, созданный после терактов 11 сентября в США.

Новая структура, по словам Гутерреша, не будет вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН. «Наша цель – выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно», – сказал Гутерреш.

Он попросил представителей стран – членов всемирной организации представить свои соображения по этому поводу в устном или письменном виде в течение двух недель. Эти вопросы генсек намерен отразить в докладе по реализации контртеррористической стратегии.