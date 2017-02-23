В Одессе похищен народный депутат Алексей Гончаренко

Народный депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко похищен в Одессе, сообщает «112 Украина» со ссылкой на прокуратуру Одесской области. Информацию подтвердили и в Службе безопасности Украины, отказавшись сообщить подробности.

Во фракции Блока Петра Порошенко Гончаренко не видели со вчерашнего вечера. «Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет. Он говорит: да, есть подтверждение того, что его действительно нет. Говорит, что похитили. Он неизвестно где», – рассказал депутат фракции Борислав Розенблат.

Другой депутат, Александр Бригинец, сообщил, что Гончаренко вчера выехал на срочную встречу в Одессу. «В зале его нет, телефон не отвечает. Прокуратура подтверждает, что, скорее всего, версия – похищение», – сказал Бригинец.