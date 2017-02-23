Экс-руководитель МВФ Родриго Рато приговорен к 4,5 года тюрьмы

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Родриго Рато приговорен к 4,5 года тюрьмы по делу о финансовом мошенничестве, сообщает испанское издание El Pais.

Обвинение доказало, что Рато причастен к сокрытию средств от налоговых служб. Всего в деле о так называемых черных картах 66 фигурантов. По данным следствия, в период с 2003 по 2012 г. они потратили из бюджета Испании свыше 12 млн евро на личные нужды.

Родриго Рато был вице-премьером Испании с 1996 по 2004 г. С 2004 по 2007 г. он занимал должность директора-распорядителя МВФ. С 2010 по 2012 г. был президентом испанского банковского конгломерата Bankia.

В апреле 2015 г. Рато задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.