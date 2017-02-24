Исполняющим обязанности постпреда России при ООН назначен Петр Ильичев

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах, сообщает «РИА Новости». Ильичев будет руководить работой представительства до назначения нового постпреда.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предполагал, что исполнять обязанности постпреда после смерти Виталия Чуркина будет Ильичев, но назначен на эту должность будет кто-то другой.

Напомним, Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Его тело доставлено в Россию, сегодня в Москве пройдут траурные мероприятия. Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище.