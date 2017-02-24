ФБР отказалось опровергать сообщения о связях Белого дома с Россией – CNN

Федеральное бюро расследований отказало Белому дому США, который якобы просил у спецслужбы блокировать сообщения СМИ о связях администрации президента Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Белый дом якобы обратился к ФБР с просьбой назвать некоторые материалы СМИ ложными. Подобное обращение администрации президента к ФБР, если оно было, является нарушением, поскольку по законам США контакты этих двух структур сводятся до контактов по особо важным расследованиям.

Ранее адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что встречался с украинским депутатом, разработавшим план снятия санкций с России, но опроверг предположения о том, что передавал его экс-советнику главы государства по национальной безопасности Майклу Флинну.