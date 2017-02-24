ОАЭ направили Латвии ноту после инцидента с послом в аэропорту Риги

Объединенные Арабские Эмираты направили в Министерство иностранных дел Латвии ноту из-за проявления неуважения к новому послу Ханане Халфане Обайде Али аль-Мадани. Посольство ОАЭ в Риге открылось 9 февраля.

Речь идет об инциденте в аэропорту Риги, сотрудники которого требовали от посла снять традиционную мусульманскую одежду и хиджаб, когда она прилетела в страну.

«Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не предоставили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии», – говорится в документе.