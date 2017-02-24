Мартовский номер New Yorker выйдет с Путиным на обложке

На обложке мартовского выпуска журнала New Yorker будет изображение президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на странице издания в Twitter. При этом название журнала на мартовском номере будет написано русскими буквами – «Нью-Йоркер». На русском языке будет указано и имя художника обложки.

Путин на обложке рассматривает через монокль президента США Дональда Трампа с крыльями бабочки. Так как символом журнала New Yorker является персонаж по имени Юстас Тилли, в Twitter говорится, что на этой обложке представлен Юстас Владимирович Тилли.

Одним из ключевых материалов номера будет публикация под названием «Активные меры», в которой будет рассказано о расследовании хакерских атак в США, в причастности к которым американские власти обвиняют Россию.