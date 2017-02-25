Сквоттеры обнаружили в лондонском особняке документы «Горбачев-фонда»

Сквоттеры, незаконно вселившиеся в особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне, обнаружили в нем тайник с документами «Горбачев-фонда», сообщает Guardian.

По данным издания, этот дом сейчас принадлежит банкиру из Бахрейна, а ранее здание использовалось в качестве офиса Международной ассоциацией по связям с общественностью.

Среди найденных документов, в частности, обнаружен оригинал письма, подписанного Михаилом Горбачевым, а также письма в транснациональные корпорации.