Переговоры США и КНДР сорвались – WSJ

Госдепартамент США отказал в выдаче визы дипломату КНДР, которая должна была прилететь в страну для встречи с бывшими американскими чиновниками, сообщает газета The Wall Street Journal. Таким образом, переговоры сорваны, отмечает издание.

О причинах, по которым северокорейскому дипломату не выдали визу, не сообщается. Госдепартамент не стал комментировать ситуацию.

Ранее СМИ сообщали, что представители КНДР рассматривают возможность визита в США для встречи с бывшими американскими чиновниками. Переговоры должны были состояться 1-2 марта в Нью-Йорке.