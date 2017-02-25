На Сахалине спасатели сняли с дрейфующей льдины 20 рыбаков

Сотрудники ГУ МЧС по Сахалинской области завершили операцию по спасению 20 рыбаков с дрейфующей льдины. «В 17.57 (9.57 мск) последний рыбак был переправлен через трещину. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Информация о происшествии поступила в ГУ МЧС в 6.40 мск. «В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможности самостоятельно ее преодолеть», – сообщили спасатели.

Операция по снятию рыбаков с льдины осложнялась неблагоприятными метеоусловиями – снег и ветер мешали привлечь для их спасения вертолет.