Шойгу исключил из лексикона армии термин «показная воинская часть»

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил из лексикона российской армии термин «показная воинская часть».

«Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит – “показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"? А для чего тогда все остальные?» – сказал Шойгу в интервью «Матч ТВ».

Президент России поставил задачу, чтобы все российские воинские части были частями постоянной готовности, добавил министр. «И они таковыми у нас становятся», – заявил Шойгу.