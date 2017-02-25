Поклонская обвинила крымских чиновников в блокировании работы Аксенова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что самой серьезной проблемой Крыма является кадровый вопрос на муниципальном уровне. Об этом она заявила после встречи с жителями полуострова. По словам депутата, все вопросы, которые обсуждались на встрече, касались недоработок на местах.

«Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова… Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу», – сказала Поклонская, отметив, что глава Крыма Сергей Аксенов и в выходной день находится на рабочем месте.

Поклонская также сообщила, что направила запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с некачественной реконструкцией центра Симферополя. «Как на самом деле выполнены работы, видит даже не специалист, а обычный горожанин или гость города», – отметила Поклонская.